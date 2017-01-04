Новосибирские туристы спасли жизнь ребенка, который провалился в снег на склоне

Елена Агамян, Корреспондент ГТРК «Новосибирск»: Я вас поздравляю. вы спасены из снежного плена. Мы спускались через лес и нашли мальчика Колю, девяти лет, который упал, зарылся в снег и плакал. Он зарылся так глубоко в снегу, что не мог достать телефон и сообщить своим друзьям, которые уже скатились, о том, что он действительно попал в беду.

Спасенного ребенка доставили на базу, его осмотрели медики. Здоровью мальчика ничего не угрожает. Наш корреспондент также сообщила, что В Новом году на курорте выпало огромное количество осадков. Спасатели даже закрывали трассы для катания. Они завалены снегом. Сейчас их расчищают. Ну, а тем временем на горнолыжном курорте резко подскочило в цене жилье — обычный двухместный номер в гостинице стоит от семи тысяч. Подорожали и продукты. По сообщению нашего корреспондента — бутылка молока стоит 500 рублей.