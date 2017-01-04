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16:15 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирские туристы спасли жизнь ребенка, который провалился в снег на склоне

Новосибирские туристы спасли жизнь ребенка, который катался на лесных склонах горнолыжного курорта Шерегеш. Провалился глубоко под снег и стал замерзать. Вот что сегодня сообщила в редакцию наш корреспондент «Вестей» Елена Агамян, она сейчас находится в Шерегеше и именно она помогала ребенку.

Источник: Вести - Новосибирск

Елена Агамян, Корреспондент ГТРК «Новосибирск»: Я вас поздравляю. вы спасены из снежного плена. Мы спускались через лес и нашли мальчика Колю, девяти лет, который упал, зарылся в снег и плакал. Он зарылся так глубоко в снегу, что не мог достать телефон и сообщить своим друзьям, которые уже скатились, о том, что он действительно попал в беду.

Спасенного ребенка доставили на базу, его осмотрели медики. Здоровью мальчика ничего не угрожает. Наш корреспондент также сообщила, что В Новом году на курорте выпало огромное количество осадков. Спасатели даже закрывали трассы для катания. Они завалены снегом. Сейчас их расчищают. Ну, а тем временем на горнолыжном курорте резко подскочило в цене жилье — обычный двухместный номер в гостинице стоит от семи тысяч. Подорожали и продукты. По сообщению нашего корреспондента — бутылка молока стоит 500 рублей.

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