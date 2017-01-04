Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Польша отправила России ноту, связанную с заявлением Путина
Как отмечали Новый год в СССР
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
«Горячая десятка» событий 2016 года в сфере космонавтики2016 год в космической отрасли России запомнился рядом побед и чередой неудач.
Как отмечали Новый год в СССР
Как отмечали Новый год на Руси
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
В России запретят выписывать детей из квартир
"Полюбился сирийским военным": СМИ узнали о превращениях "Садко"
«ДНР и ЛНР остался месяц»: Рада о взятие Донбаса
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Как построить доверительные отношения с врачом
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
14События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
18:20 (мск), источник: АиФ Челябинск

Двое погибли в столкновении фуры и «Лады» на выезде из Челябинска

Авария произошла на Бродокалмакском тракте.

Столкновение грузовика и легкового автомобиля на выезде из Челябинска унесло жизни двух человек, сообщают в пресс-центре областной поисково-спасательной службы.

Аварию на Бродокалмакском тракте в районе железнодорожной станции «111 км» зафиксировали около 19 часов 3 января. Фура Volvo и «Лада Приора» столкнулись «лоб в лоб», извлекать тела погибших из отечественного авто пришлось сотрудникам мобильного спасотряда.

Известно, что за рулём «Лады» находился 58-летний мужчина, его пассажиром был 53-летний южноуралец. Обстоятельства ДТП уточняются.

Напомним, другая смертельная авария произошла на днях в Зауралье на трассе Курган-Куртамыш: столкнулись «ВАЗ» и небольшой грузовик, очевидцы сообщают об одном погибшем.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Календарь праздничных дней в 2017 году
Минобороны РФ ответило главе ЦРУ на слова о выжженной земле
В Турции за связи с ИГ задержаны 20 человек
Источник: в Храброво нет техники для эвакуации самолета
Военные показали работу авиации «Адмирала Кузнецова»
The Banker признал Набиуллину лучшим руководителем ЦБ в Европе
Боец Чеченов рассказал о состоянии Мирзаева после нападения
Авария с поездом в Нью-Йорке: число пострадавших возросло
Спорт
Сборная России проведет полуфинальный матч МЧМ против США Объясняем, почему шансы команды Валерия Брагина на победу ничуть не хуже, чем у соперника
Авто
Лучшее за 2016: какими могли быть «Жигули» 2 апреля 1966 года широкой публике впервые представили новый Fiat 124
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают» Звезда спин-оффа «Кухни» рассказала о съемках с Милошем Биковичем, пробах у Дэнни Бойла и наблюдении за горничными
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Творожная выпечка: 10 лучших рецептов Творожная выпечка — самая аппетитная и уютная. Must cook в морозные зимние дни.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь