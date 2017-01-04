Двое погибли в столкновении фуры и «Лады» на выезде из Челябинска

Столкновение грузовика и легкового автомобиля на выезде из Челябинска унесло жизни двух человек, сообщают в пресс-центре областной поисково-спасательной службы.

Аварию на Бродокалмакском тракте в районе железнодорожной станции «111 км» зафиксировали около 19 часов 3 января. Фура Volvo и «Лада Приора» столкнулись «лоб в лоб», извлекать тела погибших из отечественного авто пришлось сотрудникам мобильного спасотряда.

Известно, что за рулём «Лады» находился 58-летний мужчина, его пассажиром был 53-летний южноуралец. Обстоятельства ДТП уточняются.

Напомним, другая смертельная авария произошла на днях в Зауралье на трассе Курган-Куртамыш: столкнулись «ВАЗ» и небольшой грузовик, очевидцы сообщают об одном погибшем.