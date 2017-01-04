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16:44 (мск), источник: ИА REGNUM

В Финском заливе пропало рыболовецкое судно

В настоящее время сотрудники специальных служб ведут поиск пропавшего судна с рыбаками.

Источник: AP 2016

Российское рыболовецкое судно, на борту которого находятся три человека, пропало в Финском заливе. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Ленинградской области.

«По предварительной информации, в 10:00 мск 4 января судно должно было вернуться в порт “Усть-Луга”, — говорится в сообщении. — На место стоянки не вернулось, последний сеанс связи был в 08:10 мск».

При этом отмечается, что система электронного позиционирования, которой оборудован корабль, никаких сигналов не подает.

В настоящее время сотрудники специальных служб ведут поиск пропавшего судна с рыбаками.

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