В Финском заливе пропало рыболовецкое судно

Российское рыболовецкое судно, на борту которого находятся три человека, пропало в Финском заливе. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Ленинградской области.

«По предварительной информации, в 10:00 мск 4 января судно должно было вернуться в порт “Усть-Луга”, — говорится в сообщении. — На место стоянки не вернулось, последний сеанс связи был в 08:10 мск».