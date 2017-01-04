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17:50 (мск), источник: Publika.md

Полиция: На Центральном рынке орудую карманники

Многолюдные рынки — излюбленные места для карманников. Пока покупатели думают, какой товар выбрать, злоумышленники крадут кошельки.

Источник: Publika.md

Некоторые работают в команде и тщательно следят за потенциальными жертвами. Некоторых удалось выследить благодаря установленным на столичном центральном рынке видеокамерам. Полиция ищет подозреваемых.

У 38-летней потерпевшей из сумки украли кошелек с 48-ью тысячами российских рублей. Камера зафиксировала момент, когда сзади к ней подошла женщина, расправили пакет, чтобы казаться обычным покупателем, и украла кошелек. Полицейские установили, что в толпе с ней работали два сообщника.

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Тоже без кошелька, в которых было 500 леев, осталась на рынке 29-летняя девушка. Пока она была занята покупками, к ней подошли две женщины. Одна намеренно ее толкнула, а вторая в это время достала кошелек из открытой сумки.

Еще одна девушка стала жертвой неизвестной. Женщина украла у нее кошелек, в котором было сто леев и ювелирные изделия из серебра.

Узнавших подозреваемых просят сообщить в полицию.

Чтобы не стать жертвами карманников, людей призывают проявлять бдительность, держать сумки на виду, а деньги не хранить в задних карманах.

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