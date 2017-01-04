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18:30 (мск), источник: PROUFU.ru

Трое жителей Башкирии погибли в страшной аварии в Тюменской области

Этой ночью на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск произошло массовой ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту соответствующему маршруту и легкового автомобиля «Деу Нексия».

Известно, что за рулем иномарки находился 59-летний житель Башкирии. Легковушка во время небезопасных погодных условий выехала на встречную полосу. Пассажирский автобус от удара отбросило на обочину, он перевернулся на бок. Погибли в этой аварий водитель иномарки и двое его пассажиров — все, жители Башкирии.

15 пассажиров и водитель микроавтобуса чудом не пострадали, благодаря пристегнутым ремням безопасности.

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