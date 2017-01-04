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18:35 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде у пенсионерки похитили почти миллион рублей

Воры вошли в квартиру пенсионерки, представившись работниками газовой службы.

900 тысяч рублей похитили трое неизвестных из квартиры пенсионерки на улице Глеба Успенского в Ленинском районе Нижнего Новгорода, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

70-летняя потерпевшая обратилась в отдел полиции 3 января. Она сообщила, что к ней домой пришли двое мужчин и женщина, которые представились работниками газовой службы. Они попросили пенсионерку впустили их, чтобы проверить оборудование.

Когда злоумышленники ушли, пожилая женщина обнаружила пропажу 900 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело, устанавливаются личности подозреваемых.

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