80-летняя омичка вышла не на той станции и попала под поезд

Оба несчастных случая произошли в один день, 2 января. Около 21:00 вечера в Калачинске женщина пыталась перейти рельсы в неположенном месте. В это время подходил грузовой состав, машинист экстренно затормозил, но поезд не успел остановиться. Женщина скончалась, ее личность еще устанавливается.

Второй жертвой стала 80-летняя пенсионерка, ехавшая на электричке на станцию Сыропятская. Пожилая омичка вышла не на той станции и, поняв свою ошибку, двинулась вдоль железнодорожных путей. Позже ее тело обнаружили местные работники.

Как рассказал следователь Омского следственного отдела на транспорте СУ СКР по Омской области Павел Иконников, вероятно, машинист даже не заметил, что поезд переехал человека.

По факту гибели обеих женщин ведется следствие.