Пассажирский поезд сошел с рельсов в Нью-Йорке
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Бруклине, одном из районов
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Бруклине, одном из районов
Об этом сообщает NBC.
По информации телеканала,
Компания Long Island Rail Road, на железнодорожных путях которой произошел инцидент, предупредила о возможных задержках поездов в связи с инцидентом. В настоящий момент устанавливаются причины аварии.
В октябре прошлого года около 100 человек пострадали при сходе с рельсов поезда в