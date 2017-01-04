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18:05 (мск), источник: Вести - Калининград

Глава области побывал на месте аварии самолета

Сейчас глава Калининградской области Антон Алиханов находится в аэропорту Храброво. Несколько минут назад он лично осмотрел место аварии.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-секретарь врио губернатора Валерия Родина.

Фотографии с места происшествия и видео того, как происходит эвакуация самолета размещены в аккаунте губернатора в веб-сервисе «Telegram».

«В данный момент нахожусь в аэропорту на месте происшествия. Ситуацию взял под личный контроль. Со мной взлетную полосу инспектируют представители МЧС и генеральный директор аэропорта Александр Корытный. В процесс оперативно подключились коллеги из Балтфлота. Безусловно, виновных найдут, это прерогатива следствия, для нас главное — возобновить работу аэропорта», — прокомментировал Антон Алиханов.

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