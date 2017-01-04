Глава области побывал на месте аварии самолета
Сейчас глава Калининградской области Антон Алиханов находится в аэропорту Храброво. Несколько минут назад он лично осмотрел место аварии.
Сейчас глава Калининградской области Антон Алиханов находится в аэропорту Храброво. Несколько минут назад он лично осмотрел место аварии.
Об этом сообщает
Фотографии с места происшествия и видео того, как происходит эвакуация самолета размещены в аккаунте губернатора в
«В данный момент нахожусь в аэропорту на месте происшествия. Ситуацию взял под личный контроль. Со мной взлетную полосу инспектируют представители МЧС и генеральный директор аэропорта Александр Корытный. В процесс оперативно подключились коллеги из Балтфлота. Безусловно, виновных найдут, это прерогатива следствия, для нас главное — возобновить работу аэропорта», — прокомментировал Антон Алиханов.