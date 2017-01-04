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18:02 (мск), источник: 36on.ru

В Воронежской области опрокинулся ВАЗ: один человек погиб, двое пострадали

В среду, 4 декабря, на 660 км автодороги М4 «Дон» произошло ДТП, в котором погиб один человек и пострадали двое.

Как сообщает РИА Воронеж, в Павловском районе около двух часов дня перевернулся ВАЗ-2107. При опрокидывании авто, которым управлял 42-летний мужчина, погибла женщина и пострадали 37-летний и 46-летний мужчины. Водитель опрокинувшейся легковушки выжил в ДТП, но был в шоковом состоянии.

Пострадавших с места инцидента доставили в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.

Напомним, что 4 декабря на трассе М4 «Дон» произошло еще одно ДТП, в котором пострадали пять человек. Среди пострадавших в столкновении иномарки и ВАЗа — 11-летняя девочка. Все пострадавшие с места ДТП госпитализированы. О том, в каком состоянии они находятся сейчас — не известно. Полицией по факту столкновения автомобилей проводится проверка.

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