Число пострадавших при аварии с поездом в Нью-Йорке возросло до 76
В результате аварии с пригородным поездом в Бруклине, районе
В результате аварии с пригородным поездом в Бруклине, районе
Об этом сообщает NBC со ссылкой на информацию властей.
Как сообщалось,
Задержки в движении поездов ожидаются не только на линии, где произошла авария, но и на других маршрутах.
На месте происшествия работают экстренные службы, пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что пассажирский поезд сошел с рельсов в