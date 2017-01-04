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18:40 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В первые дни нового года в пожарах погибли 4 человека

В Новосибирской области за 4 праздничных дня произошел 31 пожар — возгорание происходило как в частном секторе, так и в многоквартирных домах, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Сотрудники ГУ МЧС по Новосибирской области подвели итоги работы за период с 31 декабря по 4 января. За эти 4 дня в области произошел 31 пожар, на которых погибли 4 человека, травмировано 3 человека.

«В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество пожаров уменьшилось на 20 случаев, количество погибших уменьшилось на 5 человек, количество травмированных уменьшилось на 2 человека», — рассказали спасатели.

Наибольшее число пожаров произошло в результате нарушения правил монтажа и эксплуатации электропроводки и электрообогревательных приборов, неосторожного обращения с огнем, нарушения правил устройства и эксплуатации печного отопления.

Один пожар, произошедший на улице Лескова, 29, предположительно возник от запуска фейерверков. Из многоквартирного дома было эвакуировано 40 человек — на балконе одной из квартир загорелись домашние вещи.

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