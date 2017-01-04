В первые дни нового года в пожарах погибли 4 человека

Сотрудники ГУ МЧС по Новосибирской области подвели итоги работы за период с 31 декабря по 4 января. За эти 4 дня в области произошел 31 пожар, на которых погибли 4 человека, травмировано 3 человека.

«В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество пожаров уменьшилось на 20 случаев, количество погибших уменьшилось на 5 человек, количество травмированных уменьшилось на 2 человека», — рассказали спасатели.

Наибольшее число пожаров произошло в результате нарушения правил монтажа и эксплуатации электропроводки и электрообогревательных приборов, неосторожного обращения с огнем, нарушения правил устройства и эксплуатации печного отопления.

Один пожар, произошедший на улице Лескова, 29, предположительно возник от запуска фейерверков. Из многоквартирного дома было эвакуировано 40 человек — на балконе одной из квартир загорелись домашние вещи.