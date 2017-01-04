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18:43 (мск), источник: Новый Калининград

Алиханов пообещал, что виновные в инциденте с самолетом в «Храброво» будут найдены

По словам главы региона, сейчас главное — возобновить работу аэропорта.

Глава региона Антон Алиханов взял под личный контроль ситуацию в аэропорту «Храброво». Об этом со ссылкой на заявление врио губернатора сообщила его пресс-секретарь Валерия Родина.

«В данный момент нахожусь в аэропорту на месте происшествия. Ситуацию взял под личный контроль. Со мной взлётную полосу инспектируют представители МЧС и генеральный директор аэропорта Александр Корытный. В процесс оперативно подключились коллеги из Балтфлота. Безусловно, виновных найдут, это прерогатива следствия. Для нас главное — возобновить работу аэропорта», — сказал Алиханов.

Отметим, что в настоящее время в аэропорту проходят работы по устранению последствий инцидента с бортом «Аэрофлота», который накануне вечером выехал за пределы ВПП.

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