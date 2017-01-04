На мосту через реку Дон воронежец ограбил на 2 тысячи рублей пенсионерку

В начале декабря прошлого года 69-летняя женщина переходила мост через реку Дон, который расположен в Семилуках. На пенсионерку напал не известный ей ранее мужчина.

«Он открыто похитил принадлежащую ей сумку, — рассказали в МВД. — Ущерб превысил 2 тысячи рублей».

По факту грабежа (ч. 2 ст. 161 УК) завели уголовное дело. Задержать подозреваемого удалось не сразу. Им оказался 40-летний житель Воронежа.

Сейчас воронежец находится под стражей.