В Нижнем Новгороде из соцучреждения похитили котлеты с сосисками
Похитителей мясных продуктов задержали в Автозаводском районе.
Похитителей мясных продуктов задержали в Автозаводском районе.
Нижний Новгород, 4 января —
Сотрудница учреждения, оказывающего социальные услуги населению на улице Космической, обратилась в полицию с заявлением о том, что из подсобного помещения неизвестные похитили пять упаковок котлет, два кг сосисок и окорока.
Подозреваемыми оказались 37-летний и 38-летний местные жители, один из которых был задержан полицейскими по горячим следам. Возбуждено уголовное дело.