В Нижнем Новгороде из соцучреждения похитили котлеты с сосисками

Нижний Новгород, 4 января — АиФ-НН. Котлеты с сосисками похитили злоумышленники из соцучреждения в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Сотрудница учреждения, оказывающего социальные услуги населению на улице Космической, обратилась в полицию с заявлением о том, что из подсобного помещения неизвестные похитили пять упаковок котлет, два кг сосисок и окорока.

Подозреваемыми оказались 37-летний и 38-летний местные жители, один из которых был задержан полицейскими по горячим следам. Возбуждено уголовное дело.