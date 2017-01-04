Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Война бактерий с вирусами, ДНК и лекарство будущего
Путин впервые за 14 лет отклонил один из законов, одобренных ГД
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
«Горячая десятка» событий 2016 года в сфере космонавтики2016 год в космической отрасли России запомнился рядом побед и чередой неудач.
Как отмечали Новый год в СССР
Как отмечали Новый год на Руси
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как цвет влияет на атмосферу в доме
"Полюбился сирийским военным": СМИ узнали о превращениях "Садко"
«ДНР и ЛНР остался месяц»: Рада о взятие Донбаса
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
10 обидных заблуждений о психологах
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
14События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
18:16 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде из соцучреждения похитили котлеты с сосисками

Похитителей мясных продуктов задержали в Автозаводском районе.

Нижний Новгород, 4 января — АиФ-НН. Котлеты с сосисками похитили злоумышленники из соцучреждения в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Сотрудница учреждения, оказывающего социальные услуги населению на улице Космической, обратилась в полицию с заявлением о том, что из подсобного помещения неизвестные похитили пять упаковок котлет, два кг сосисок и окорока.

Подозреваемыми оказались 37-летний и 38-летний местные жители, один из которых был задержан полицейскими по горячим следам. Возбуждено уголовное дело.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как есть-пить за новогодним столом, чтобы не навредить организму? - эксперты
Минобороны РФ ответило главе ЦРУ на слова о выжженной земле
В Турции за связи с ИГ задержаны 20 человек
Источник: в Храброво нет техники для эвакуации самолета
Военные показали работу авиации «Адмирала Кузнецова»
The Banker признал Набиуллину лучшим руководителем ЦБ в Европе
Боец Чеченов рассказал о состоянии Мирзаева после нападения
Авария с поездом в Нью-Йорке: число пострадавших возросло
Спорт
Сборная России проведет полуфинальный матч МЧМ против США Объясняем, почему шансы команды Валерия Брагина на победу ничуть не хуже, чем у соперника
Авто
Лучшее за 2016: какими могли быть «Жигули» 2 апреля 1966 года широкой публике впервые представили новый Fiat 124
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают» Звезда спин-оффа «Кухни» рассказала о съемках с Милошем Биковичем, пробах у Дэнни Бойла и наблюдении за горничными
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Леди
Творожная выпечка: 10 лучших рецептов Творожная выпечка — самая аппетитная и уютная. Must cook в морозные зимние дни.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь