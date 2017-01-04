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18:53 (мск), источник: БЕЛТА

В Барановичском районе водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП

Инцидент произошел третьего января на трассе Р108.

Сотрудники ГАИ разыскивают водителя, который совершил наезд на женщину в Барановичском районе. Информацию об этом предоставили в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел третьего января на трассе Р108. Известно, что неустановленный автомобиль двигался по улице Новогрудской в сторону населенного пункта Новая Мышь. На 10 км дороги водитель сбил шестидесятидвухлетнюю женщину, которая была обозначена светоотражающими элементами. Пострадавшая получила травмы, после чего сама обратилась в больницу.

Сотрудники правоохранительных органов просят очевидцев позвонить по телефонам: 8 (0162) 41−44−44 или 102.

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