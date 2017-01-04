В Барановичском районе водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП

Сотрудники ГАИ разыскивают водителя, который совершил наезд на женщину в Барановичском районе. Информацию об этом предоставили в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел третьего января на трассе Р108. Известно, что неустановленный автомобиль двигался по улице Новогрудской в сторону населенного пункта Новая Мышь. На 10 км дороги водитель сбил шестидесятидвухлетнюю женщину, которая была обозначена светоотражающими элементами. Пострадавшая получила травмы, после чего сама обратилась в больницу.