Боец Чеченов рассказал о состоянии Мирзаева после нападения

«В настоящий момент его состояние ухудшилось. Гематомы и пулевые ранения от травматического пистолета на лице и на теле серьезны. Картина не из лучших», — сказал Чеченов.

По словам друга, к моменту, когда он прибыл к подъезду, на месте уже работали медики. После этого 30-летний боец был госпитализирован и до сих пор остается в больнице.

Мирзаев был избит в ночь на субботу на улице Восточная и ранен из травматического пистолета. Источник в полиции отметил, что после нападения неизвестные скрылись. В результате Мирзаев был госпитализирован и прооперирован.

Аниуар Чеченов — вице-президент нальчикского бойцовского клуба «Гладиатор».

Имя Расула Мирзаева стало широко обсуждаться в СМИ летом 2011-го. В августе того года во время конфликта у московского ночного клуба «Гараж» он ударил студента Ивана Агафонова, которого впоследствии госпитализировали. Спустя несколько дней пострадавший скончался, не приходя в сознание.

В ноябре 2012 года боец был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Его освободили в зале суда, поскольку на момент вынесения приговора он полностью отбыл наказание в следственном изоляторе.