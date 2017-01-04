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18:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Боец Чеченов рассказал о состоянии Мирзаева после нападения

Состояние бойца смешанных единоборств Расула Мирзаева, пострадавшего в результате нападения троих неизвестных, ухудшилось. Об этом в интервью РЕН ТВ сообщил друг бойца Аниуар Чеченов.

Источник: РИА "Новости"

«В настоящий момент его состояние ухудшилось. Гематомы и пулевые ранения от травматического пистолета на лице и на теле серьезны. Картина не из лучших», — сказал Чеченов.

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По словам друга, к моменту, когда он прибыл к подъезду, на месте уже работали медики. После этого 30-летний боец был госпитализирован и до сих пор остается в больнице.

Мирзаев был избит в ночь на субботу на улице Восточная и ранен из травматического пистолета. Источник в полиции отметил, что после нападения неизвестные скрылись. В результате Мирзаев был госпитализирован и прооперирован.

Аниуар Чеченов — вице-президент нальчикского бойцовского клуба «Гладиатор».

Имя Расула Мирзаева стало широко обсуждаться в СМИ летом 2011-го. В августе того года во время конфликта у московского ночного клуба «Гараж» он ударил студента Ивана Агафонова, которого впоследствии госпитализировали. Спустя несколько дней пострадавший скончался, не приходя в сознание.

В ноябре 2012 года боец был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Его освободили в зале суда, поскольку на момент вынесения приговора он полностью отбыл наказание в следственном изоляторе.

Комментарии
2
канитель родимая
они только закрывать умеют
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А Б
Весьма интересно, смогут ли доблестные органы внутренних дел раскрыть резонансное преступление и задержать нападавших на Мирзаева? Особенно если учитывать то, что вся эта история имеет явно выраженный криминально-национальный оттенок.
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