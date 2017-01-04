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19:11 (мск), источник: РИА Новости

Губернатор Нью-Йорка назвал причину схода поезда с рельсов в Бруклине

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Авария с участием пассажирского поезда в Бруклине произошла в результате столкновения состава с железнодорожным буфером, заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в своем микроблоге в Twitter.

Источник: Reuters

«Поезд на железной дороге Лонг-Айленда должен был остановиться перед буфером, но не сделал этого. Но я рад сообщить, что никто не погиб. Самой серьезной травмой стала сломанная нога», — написал Куомо.

Железнодорожный буфер (от английского buff — «смягчать») предназначен для торможения и амортизации ударных усилий, возникающих в составе при движении поезда.

Пожарная служба Нью-Йорка сообщила о 103 пострадавших в результате аварии с участием пригородного поезда в Бруклине.

Инцидент произошел в утренний час пик около 8.30 (16.30 мск). На месте аварии работают экстренные службы. Как сообщается, в момент аварии в поезде находились порядка 600 пассажиров.

Комментарии
2
Игорь Афанасьев
Это точно Россия виновата. Ждём очередных санкций от обезьяны. Надеюсь, за сломанную ногу они будут не такими жёсткими. Буфер должен сработать.
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vesta
неееее... накажут стрелочника ))). Знаете, кто он ? ))))
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Пассажирский поезд сошел с рельсов в Нью-Йорке
© Ньюстюб
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