Губернатор Нью-Йорка назвал причину схода поезда с рельсов в Бруклине
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Авария с участием пассажирского поезда в Бруклине произошла в результате столкновения состава с железнодорожным буфером, заявил губернатор штата
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Авария с участием пассажирского поезда в Бруклине произошла в результате столкновения состава с железнодорожным буфером, заявил губернатор штата
«Поезд на железной дороге
Железнодорожный буфер (от английского buff — «смягчать») предназначен для торможения и амортизации ударных усилий, возникающих в составе при движении поезда.
Пожарная служба Нью-Йорка сообщила о 103 пострадавших в результате аварии с участием пригородного поезда в Бруклине.
Инцидент произошел в утренний час пик около 8.30 (16.30 мск). На месте аварии работают экстренные службы. Как сообщается, в момент аварии в поезде находились порядка 600 пассажиров.