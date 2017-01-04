Губернатор Нью-Йорка назвал причину схода поезда с рельсов в Бруклине

«Поезд на железной дороге Лонг-Айленда должен был остановиться перед буфером, но не сделал этого. Но я рад сообщить, что никто не погиб. Самой серьезной травмой стала сломанная нога», — написал Куомо.

Железнодорожный буфер (от английского buff — «смягчать») предназначен для торможения и амортизации ударных усилий, возникающих в составе при движении поезда.