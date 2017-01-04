В омских киосках «Роспечати» из-под полы торговали «Боярышником»

Омский Роспотребнадзор проверил, как в регионе выполняют постановление о приостановке розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией.

Напомним, меру ввел главный санитарный врач России после громкой трагедии в Иркутске, где от отравления «боярышником» погибли более 70 человек. Запрет продлится один месяц — до 23 января.

Предпринимателям запретили продавать все непищевые жидкости (кроме парфюмерии и стеклоочистителей) с содержанием этилового спирта выше 25%. Тем не менее, в Омске по-прежнему «из-под полы» торгуют «бояркой» и прочим.

На 337 объектах, куда с проверкой пришли сотрудники Роспотребнадзора, конфисковано 813 упаковок спиртосодержащих жидкостей. В надзорном ведомстве перечислили наименования организаций-нарушителей. В основном это ИП, однако в списке оказались киоски «Роспечати».

Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Омской области:

— Реализация приостановлена на объектах розничной торговли ИП Терешонок, ИП Горюнова, ИП Шарыповой, ИП Степанов, ИП Полоухин, ИП Городец, киосках АО Роспечать, ИП Жарских М. В; ИП Золотых, ИП Корнеевой Т. Н., ИП Соловей Т. Н., ИП Новак А. Е.

Отметим, за нарушения физлица караются штрафами до 2 тысяч рублей, должностные лица — до 4 тысяч рублей, юридические лица — до 40 тысяч рублей. Материалы в отношении трех индивидуальных предпринимателей и АО «Роспечать» переданы в правоохранительные органы. На остальных объектах ограничились приостановкой торговли.