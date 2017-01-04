В омских киосках «Роспечати» из-под полы торговали «Боярышником»
Всего во время рейда изъяли 813 упаковок запрещенной продукции. В числе нарушителей, как правило, ИП.
Всего во время рейда изъяли 813 упаковок запрещенной продукции. В числе нарушителей, как правило, ИП.
Омский Роспотребнадзор проверил, как в регионе выполняют постановление о приостановке розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией.
Напомним, меру ввел главный санитарный врач России после громкой трагедии в Иркутске, где от отравления «боярышником» погибли более 70 человек. Запрет продлится один месяц — до 23 января.
Предпринимателям запретили продавать все непищевые жидкости (кроме парфюмерии и стеклоочистителей) с содержанием этилового спирта выше 25%. Тем не менее, в Омске
На 337 объектах, куда с проверкой пришли сотрудники Роспотребнадзора, конфисковано 813 упаковок спиртосодержащих жидкостей. В надзорном ведомстве перечислили наименования
— Реализация приостановлена на объектах розничной торговли ИП Терешонок, ИП Горюнова, ИП Шарыповой, ИП Степанов, ИП Полоухин, ИП Городец, киосках АО Роспечать, ИП Жарских М. В; ИП Золотых, ИП Корнеевой Т. Н., ИП Соловей Т. Н., ИП Новак А. Е.
Отметим, за нарушения физлица караются штрафами до 2 тысяч рублей, должностные лица — до 4 тысяч рублей, юридические лица — до 40 тысяч рублей. Материалы в отношении трех индивидуальных предпринимателей и АО «Роспечать» переданы в правоохранительные органы. На остальных объектах ограничились приостановкой торговли.