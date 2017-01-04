Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Война бактерий с вирусами, ДНК и лекарство будущего
США ответили на "нападения России на американских дипломатов"
Как отмечали Новый год в СССР
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как цвет влияет на атмосферу в доме
«Арсенал» сыграл вничью с «Борнмутом», отыгравшись со счета 0:3
Российская саночница победила на этапе Кубка наций в Кенигзее
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
10 обидных заблуждений о психологах
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
19:37 (мск), источник: Интерфакс

Полиция изъяла около килограмма героина у пенсионерки из Подмосковья

Москва. 4 января. INTERFAX.RU — Полицейские изъяли у 65-летней женщины в подмосковных Люберцах почти 1 кг героина, сообщила «Интерфаксу» в среду начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Источник: AP 2016

«В городе Люберцы на улице Красногорской возле одного из домов сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в хранении наркотических средств установлена 65-летняя местная жительница, у которой был обнаружен и изъят сверток с неизвестным веществом светлого цвета, оказавшимся героином весом более 48 грамм», — рассказала она.

По ее словам, при проведении осмотра квартиры злоумышленницы полицейскими обнаружен и изъят большой сверток с веществом, по результатам экспертизы оказавшимся героином весом более 880 гр. Общий вес изъятого у женщины наркотика составил более 930 гр. Подозреваемая была задержана.

По данному факту МУ МВД России «Люберецкое» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Очевидец снял на видео взлет и падение Ту-154
Песков рассказал о планах Путина на новогодние праздники
Минобороны РФ ответило главе ЦРУ на слова о выжженной земле
Для эвакуации А-230 в Храброво Балтфлот выделил четыре тягача
Умер первый командир отряда пилотов космического корабля «Буран»
Военные показали работу авиации «Адмирала Кузнецова»
Авария с поездом в Нью-Йорке: губернатор назвал причину ЧП
Боец Чеченов рассказал о состоянии Мирзаева
The Banker признал Набиуллину лучшим главой ЦБ в Европе
Спорт
Сборная России проведет полуфинальный матч МЧМ против США Объясняем, почему шансы команды Валерия Брагина на победу ничуть не хуже, чем у соперника
Авто
Лучшее за 2016: какими могли быть «Жигули» 2 апреля 1966 года широкой публике впервые представили новый Fiat 124
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают» Звезда спин-оффа «Кухни» рассказала о съемках с Милошем Биковичем, пробах у Дэнни Бойла и наблюдении за горничными
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Творожная выпечка: 10 лучших рецептов Творожная выпечка — самая аппетитная и уютная. Must cook в морозные зимние дни.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь