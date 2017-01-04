Полиция изъяла около килограмма героина у пенсионерки из Подмосковья
Москва. 4 января. INTERFAX.RU — Полицейские изъяли у 65-летней женщины в подмосковных Люберцах почти 1 кг героина, сообщила «Интерфаксу» в среду начальник
Москва. 4 января. INTERFAX.RU — Полицейские изъяли у 65-летней женщины в подмосковных Люберцах почти 1 кг героина, сообщила «Интерфаксу» в среду начальник
«В городе Люберцы на улице Красногорской возле одного из домов сотрудниками полиции в ходе проведения
По ее словам, при проведении осмотра квартиры злоумышленницы полицейскими обнаружен и изъят большой сверток с веществом, по результатам экспертизы оказавшимся героином весом более 880 гр. Общий вес изъятого у женщины наркотика составил более 930 гр. Подозреваемая была задержана.
По данному факту МУ МВД России «Люберецкое» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.