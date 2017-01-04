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20:11 (мск), источник: РБК

Для эвакуации самолета в Калининграде Балтийский флот выделил 4 тягача

Балтийский флот выделил спецтехнику для эвакуации в Калининградском аэропорту Храброво пассажирского самолета А-320, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя флота Романа Мартова.

Источник: РИА "Новости"

Для эвакуации самолета на временную стоянку выделены четыре иженерных тягача — автомобили повышенной проходимости. По словам Мартова, автомобили уже подготовлены к отправке и в ближайшее место прибудут к месту происшествия.

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Источник: в Храброво нет техники для эвакуации самолета

Ранее источник «РИА Новости» сообщал о том, что в Храброво отсутствует необходимая для эвакуации самолета спецтехника. Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что полноценные работы по эвакуации самолета с помощью гусеничной техники не удается выполнить из-за сложных погодных условий.

По словам собеседника агентства, гусеничные транспортные средства пробуксовывают в снегу и могут повредить взлетно-посадочную полосу.

Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 7 членов экипажа, следовал из Москвы в Калининград. Во время посадки в пункте прибытия А-320 повредил шасси и выехал выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате происшествия серьезно никто не пострадал, однако три человека обратились за медицинской помощью.

По факту выезда самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Храброво Северо-западное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Комментарии
2
GAS
Имею подобный опыт, только летом, самолет выкатился, стойки целы но начал погружаться в грунт и довольно быстро. Дал команду скачали всё топливо, для уменьшения веса и в танковом полку попросил подполковника после академии с танковым тягачём. Уважаю военное академическое образование, приехал, достал тетрадки линейки что то расчитал расставил полиспасы стросами (это троса через блоки) не на прямую тянуть стойки бы вырвали самолет сел на метр и более в грунт. И сам он за рычагами потихому потихому вытащил обратно на полосу. Рассчитался спиртом обедом и лётным комбинезоном. Дело было в начале 90-х.
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vesta
4 тягача, пару бревен и 2 лошадей..Т.м!! Весь мир читает эту новость!! Мэйл, тебе не стыдно ?????: Отсыпь из WikiLeaks..
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