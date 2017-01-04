Для эвакуации самолета в Калининграде Балтийский флот выделил 4 тягача

Для эвакуации самолета на временную стоянку выделены четыре иженерных тягача — автомобили повышенной проходимости. По словам Мартова, автомобили уже подготовлены к отправке и в ближайшее место прибудут к месту происшествия.

Источник: в Храброво нет техники для эвакуации самолета

Ранее источник «РИА Новости» сообщал о том, что в Храброво отсутствует необходимая для эвакуации самолета спецтехника. Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что полноценные работы по эвакуации самолета с помощью гусеничной техники не удается выполнить из-за сложных погодных условий.

По словам собеседника агентства, гусеничные транспортные средства пробуксовывают в снегу и могут повредить взлетно-посадочную полосу.

Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 7 членов экипажа, следовал из Москвы в Калининград. Во время посадки в пункте прибытия А-320 повредил шасси и выехал выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате происшествия серьезно никто не пострадал, однако три человека обратились за медицинской помощью.