Для эвакуации самолета в Калининграде Балтийский флот выделил 4 тягача
Балтийский флот выделил спецтехнику для эвакуации в Калининградском аэропорту Храброво пассажирского самолета А-320, выкатившегося за пределы
Балтийский флот выделил спецтехнику для эвакуации в Калининградском аэропорту Храброво пассажирского самолета А-320, выкатившегося за пределы
Для эвакуации самолета на временную стоянку выделены четыре иженерных тягача — автомобили повышенной проходимости. По словам Мартова, автомобили уже подготовлены к отправке и в ближайшее место прибудут к месту происшествия.
Ранее источник «РИА Новости» сообщал о том, что в Храброво отсутствует необходимая для эвакуации самолета спецтехника. Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что полноценные работы по эвакуации самолета с помощью гусеничной техники не удается выполнить
По словам собеседника агентства, гусеничные транспортные средства пробуксовывают в снегу и могут повредить
Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 7 членов экипажа, следовал из Москвы в Калининград. Во время посадки в пункте прибытия А-320 повредил шасси и выехал выехал за пределы
По факту выезда самолета за пределы