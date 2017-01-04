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20:49 (мск), источник: РИА Новости

Шесть рейсов «Уральских авиалиний» задержаны из-за ЧП на ВПП в Калининграде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 янв — РИА Новости, Ольга Ерачина. Три рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» на прилет и столько же на вылет из московского аэропорта Домодедово и санкт-петербургского аэропорта Пулково задерживаются из-за ЧП в Калининграде с выездом самолета за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщил РИА Новости в среду представитель авиакомпании Сергей Антонов.

Источник: РИА Новости

Как сообщалось ранее, в ночь на среду при выполнении рейса Москва-Калининград самолет после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сломав переднюю стойку шасси. На борту самолета находились пять членов экипажа и 167 пассажиров. Шесть пассажиров обратились за медицинской помощью. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

«Из-за того, что аэропорт Калининграда до сих пор закрыт и не работает ни на прием, ни на выпуск судов, у авиакомпании задерживается ряд рейсов из Домодедово и Пулково в Калининград. И, соответственно, рейсы обратные. По состоянию на текущий момент все пассажиры обеспечены положенными по федеральным авиационным правилам услугами. Рейсы пока не отменялись», — сказал Антонов.

Он также добавил, что пока идет задержка рейсов. Дальнейшая их судьба зависит о того, как быстро откроют аэропорт. Собеседник агентства уточнил, что у авиакомпании задерживаются два рейса из Домодедово и один из Пулково. И столько же обратно.

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