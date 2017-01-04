Шесть рейсов «Уральских авиалиний» задержаны из-за ЧП на ВПП в Калининграде
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 янв — РИА Новости, Ольга Ерачина. Три рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» на прилет и столько же на вылет из московского аэропорта Домодедово и
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 янв — РИА Новости, Ольга Ерачина. Три рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» на прилет и столько же на вылет из московского аэропорта Домодедово и
Как сообщалось ранее, в ночь на среду при выполнении рейса
«Из-за того, что аэропорт Калининграда до сих пор закрыт и не работает ни на прием, ни на выпуск судов, у авиакомпании задерживается ряд рейсов из Домодедово и Пулково в Калининград. И, соответственно, рейсы обратные. По состоянию на текущий момент все пассажиры обеспечены положенными по федеральным авиационным правилам услугами. Рейсы пока не отменялись», — сказал Антонов.
Он также добавил, что пока идет задержка рейсов. Дальнейшая их судьба зависит о того, как быстро откроют аэропорт. Собеседник агентства уточнил, что у авиакомпании задерживаются два рейса из Домодедово и один из Пулково. И столько же обратно.