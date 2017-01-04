Аэропорт Храброво после открытия будет работать всю ночь
В четверг работа аэропорта должна войти в график, подчеркнул врио губернатора области Антон Алиханов.
В четверг работа аэропорта должна войти в график, подчеркнул врио губернатора области Антон Алиханов.
КАЛИНИНГРАД, 4 января. /Корр. ТАСС Александр Архипов/. Аэропорт Храброво откроется сразу после эвакуации с
«Как только мы убираем самолет, полеты возобновляются и всю ночь они будут наверстывать упущенное, чтобы уже завтра войти в график», — сказал Алиханов. Он добавил, что с командованием Балтийского флота достигнута договоренность о предоставлении тяжелой техники для эвакуации самолета с места происшествия, новые попытки будут предприняты в ближайшее время.
Алиханов сообщил, что с момента происшествия были предприняты три попытки убрать самолет на авиационную стоянку, но
Алиханов отметил, что причины происшествия назовут компетентные структуры, которые уже занимаются расследованием инцидента. «Каких-то предварительных версий озвучивать не буду, понятно, что у каждого своя версия — у аэропорта своя, у “Аэрофлота” своя… Следственный комитет пока никаких официальных заявлений не сделал», — сказал он. Касаясь ситуации с пассажирами задержанных рейсов, врио губернатора отметил, что в этом смысле приняты все необходимые меры, чтобы минимизировать неудобства, доставленные людям: «Пассажиры накормлены, напоены, часть отправлена в гостиницы».
Самолет Airbus А321 3 декабря выполнял рейс Москва — Калининград, на его борту находились пять членов экипажа и 167 пассажиров. После посадки в Храброво в 23:55 лайнер выкатился на пять метров за пределы
По данным электронного табло аэропорта, воздушная гавань закрыта до 19:00 по местному времени. Задержаны 17 рейсов в Москву и