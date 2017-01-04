Аэропорт Храброво после открытия будет работать всю ночь

«Как только мы убираем самолет, полеты возобновляются и всю ночь они будут наверстывать упущенное, чтобы уже завтра войти в график», — сказал Алиханов. Он добавил, что с командованием Балтийского флота достигнута договоренность о предоставлении тяжелой техники для эвакуации самолета с места происшествия, новые попытки будут предприняты в ближайшее время.

КАЛИНИНГРАД, 4 января. /Корр. ТАСС Александр Архипов/. Аэропорт Храброво откроется сразу после эвакуации с взлетно-посадочной полосы аварийного самолета и будет работать всю ночь, чтобы выполнить задержанные рейсы. Об этом сообщил журналистам врио губернатора области Антон Алиханов, взявший ситуацию под личный контроль.

Алиханов сообщил, что с момента происшествия были предприняты три попытки убрать самолет на авиационную стоянку, но из-за того, что шасси авиалайнера вошли глубоко в грунт, усилия результатов не принесли. Он отметил, что в принципе калининградский аэропорт обеспечен необходимой техникой, но в данном случае ситуация осложнилась погодными условиями и влажным грунтом, в который самолет «врос». Глава области отметил, что, по его мнению, аэропорт в общем отработал в сложившейся ситуации «неплохо, но решение об обращении к Балтийскому флоту за помощью нужно было принимать раньше, было упущено по меньшей мере два часа». Как сообщила ТАСС пресс-секретарь врио губернатора региона Валерия Родина, военная техника, которая будет задействована для эвакуации с места происшествия аварийного лайнера, уже прибыла на место.

Алиханов отметил, что причины происшествия назовут компетентные структуры, которые уже занимаются расследованием инцидента. «Каких-то предварительных версий озвучивать не буду, понятно, что у каждого своя версия — у аэропорта своя, у “Аэрофлота” своя… Следственный комитет пока никаких официальных заявлений не сделал», — сказал он. Касаясь ситуации с пассажирами задержанных рейсов, врио губернатора отметил, что в этом смысле приняты все необходимые меры, чтобы минимизировать неудобства, доставленные людям: «Пассажиры накормлены, напоены, часть отправлена в гостиницы».

Самолет Airbus А321 3 декабря выполнял рейс Москва — Калининград, на его борту находились пять членов экипажа и 167 пассажиров. После посадки в Храброво в 23:55 лайнер выкатился на пять метров за пределы взлетно-посадочной полосы, и у него подломилась передняя стояка шасси. Пассажиры были эвакуированы с помощью надувных трапов. Шестеро обратились за помощью в медицинский пункт аэропорта Храброво, однако о серьезных травмах, полученных пассажирами рейса сообщений, не поступало.