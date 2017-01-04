Трасса «Калининград — Янтарный» блокирована из-за ДТП
Автомобилисты советуют объезжать через Балтийск или Светлогорск.
Автомобилисты советуют объезжать через Балтийск или Светлогорск.
«“Камаз” влетел в две легковушки, в него ещё машина приехала и сзади 2 машины догнали друг друга», поясняют очевидцы.
«Калининград — Янтарный, в районе поворота на Шатрово, объезжайте через Светлогорск или Балтийск», — уточняет один из водителей. «Мы объехали по Шатровскому шоссе, через Дунаевку и Дубровку», — делятся другие автомобилисты.
Отметим, что ДТП произошло, когда еще не стемнело, однако, судя по сообщениям автомобилистов, участники аварии до сих пор находятся на месте.