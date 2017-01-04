Трасса «Калининград — Янтарный» блокирована из-за ДТП

Из-за ДТП с участием нескольких легковушек и «КАмаза» блокирован проезд по трассе «Калининград — Янтарный». Об этом сообщают автомобилисты из сообщества «ВКонтакте».

«“Камаз” влетел в две легковушки, в него ещё машина приехала и сзади 2 машины догнали друг друга», поясняют очевидцы.