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20:38 (мск), источник: Новый Калининград

Трасса «Калининград — Янтарный» блокирована из-за ДТП

Автомобилисты советуют объезжать через Балтийск или Светлогорск.

Из-за ДТП с участием нескольких легковушек и «КАмаза» блокирован проезд по трассе «Калининград — Янтарный». Об этом сообщают автомобилисты из сообщества «ВКонтакте».

«“Камаз” влетел в две легковушки, в него ещё машина приехала и сзади 2 машины догнали друг друга», поясняют очевидцы.

«Калининград — Янтарный, в районе поворота на Шатрово, объезжайте через Светлогорск или Балтийск», — уточняет один из водителей. «Мы объехали по Шатровскому шоссе, через Дунаевку и Дубровку», — делятся другие автомобилисты.

Отметим, что ДТП произошло, когда еще не стемнело, однако, судя по сообщениям автомобилистов, участники аварии до сих пор находятся на месте.

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