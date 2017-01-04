В районе Взморья сбили человека
На пешеходном переходе в районе Взморья сбили девушку. Об этом сообщает одна из участниц группы «Сообщества автомобилистов Калининграда и области».
На пешеходном переходе в районе Взморья сбили девушку. Об этом сообщает одна из участниц группы «Сообщества автомобилистов Калининграда и области».
Пользователь Аня Кравченко пишет: «В районе Взморья в сторону Балтийска образовалась пробка — сбили девушку».
По предварительной информации, это произошло на пешеходном переходе.