Балтфлот поможет в эвакуации аварийного лайнера с ВПП Храброво
Военная техника Балтийского флота по просьбе врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова поможет в транспортировке выкатившегося за пределы
Военная техника Балтийского флота по просьбе врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова поможет в транспортировке выкатившегося за пределы
«В аэропорт направлена колонна из пяти единиц специальной инженерной техники в составе четырех тяжелых тягачей на базе автомобиля “Урал” с увеличенной базой колес и повышенной грузоподъемностью и одной бронированной
Напомним, что решение обратиться за помощью к Балтфлоту для транспортировки аварийного лайнера А321 со
Напомним, что накануне вечером аэробус А321, выполнявший рейс Москва Калининград, при посадке выкатился за пределы полосы. Авария произошла потому, что у лайнера подломилась передняя стойка шасси.
На борту находились 167 пассажиров и 5 членов экипажа. Все они были эвакуированы по надувным трапам. Впоследствии шесть человек обратились за медицинской помощью.