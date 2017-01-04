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20:29 (мск), источник: "Российская газета"

Балтфлот поможет в эвакуации аварийного лайнера с ВПП Храброво

Военная техника Балтийского флота по просьбе врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова поможет в транспортировке выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы самолета, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«В аэропорт направлена колонна из пяти единиц специальной инженерной техники в составе четырех тяжелых тягачей на базе автомобиля “Урал” с увеличенной базой колес и повышенной грузоподъемностью и одной бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ на гусеничном ходу», — говорится в сообщении отдела информационного обеспечения БФ пресс-службы ЗВО.

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Напомним, что решение обратиться за помощью к Балтфлоту для транспортировки аварийного лайнера А321 со взлетно-посадочной полосы калининградского аэропорта Храброво было принято после того, как стало ясно — гусеничная техника регионального МЧС вязнет в снегу и может повредить полотно ВПП.

Напомним, что накануне вечером аэробус А321, выполнявший рейс Москва Калининград, при посадке выкатился за пределы полосы. Авария произошла потому, что у лайнера подломилась передняя стойка шасси.

На борту находились 167 пассажиров и 5 членов экипажа. Все они были эвакуированы по надувным трапам. Впоследствии шесть человек обратились за медицинской помощью.

Северо-Западное следственное управление на транспорте возбудило по данному факту уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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