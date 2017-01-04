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20:56 (мск), источник: РИА Новости

В Польше произошла серия атак на «кебаб-кафе»

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Серия атак на «кебаб-кафе», владельцами которых являются иностранцы-выходцы из стран Востока, произошла в Польше после Нового года.

В новогоднюю ночь двое неизвестных раскрасили ларек Superkebab в Люблине, владельцами которого являются индийцы. На стенах кафе появились надписи об ИГ и исламе, а также проклятия на польском и английском языках. Днем позже камнями закидали кафе Kebab House во Вроцлаве, хозяин которого — курд. Полиция обыскала окрестности здания, но найти правонарушителя не удалось.

Еще одно нападение произошло в ночь на 4 января во Вроцлаве. Неизвестные выбили окно кафе Kuki и бросили внутрь бутылку с зажигательной смесью, в результате чего возник пожар. «Мы ищем исполнителя. Мы не знаем, каков был мотив его действий и не можем сказать, что это была расистская атака. Но исключить этого, однако, не можем», — заявил представитель полиции Павел Петрыковский, которого цитирует Gazeta Wyborcza.

Уточняется, что хозяин кафе — египтянин Али Нафа, который живет во Вроцлаве уже восемь лет.

Массовые беспорядки на почве межнациональной розни произошли в польском городе Элк 1 января. В новогоднюю ночь у местного кафе Prince Kebab произошла драка, в ходе которой был убит 21-летний местный житель.

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По данным следствия, молодой человек вышел из кафе, не заплатив за две бутылки кока-колы, его догнали повар и владелец заведения — выходцы из Туниса и Алжира, завязалась драка, в ходе которой местный житель был убит. Подозреваемым предъявлены обвинения в убийстве, они арестованы на три месяца.

На следующий день у здания кафе собрались несколько сотен человек, которые, выкрикивая нацистские лозунги, забросали заведение камнями, выбили окна и в конечном итоге подожгли. Затем толпа направилась ко второму заведению того же владельца, которое тоже сожгла. Также неизвестные подожгли квартиру хозяина кафе.

В ситуацию пыталась вмешаться полиция, однако агрессивно настроенные люди начали бросать петарды и камни в сторону правоохранителей, повредив несколько полицейских автомобилей. В ходе беспорядков были задержаны 28 человек.

Комментарии
4
Сунозов
А где же европейская толерантность?
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марина пузанова
поддерживаю сергея 100 % помимо что заполонили Россию а преступность 70 % совершаются эмигрантами кресты и тюрьмы ими заполнены высылают на родину за счет нас резиновая Россия
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А Б
Преступники, равно как и их деяния, национальности не имеют. Во всяком случае, из этих положений должны исходить правоохранительные органы, занимающиеся поиском преступников. В этом случае они будут заведомо гарантированы от обвинений в ксенофобии.
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