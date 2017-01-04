Пострадавшие в ДТП в Высокогорском районе РТ дети доставлены в ДРКБ

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Все пострадавшие в ДТП в Высокогорском районе РТ доставлены в больницы Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в Минздраве РТ.

«Двое взрослых, один из которых в тяжелом состоянии, а второй — в состоянии средней степени тяжести, доставлены в горбольницу № 7 Казани, двое детей (2011 года рождения) в состоянии средней степени тяжести ближе к удовлетворительному доставлены в ДРКБ», — уточнили в министерстве.

Напомним, авария произошла сегодня в 10.00 на 30-м км автодороги Казань — Малмыж в Высокогорском районе РТ. Столкнулись легковые автомобили «КИА» и «Лада Приора», пострадали водитель иномарки и три пассажира отечественной легковушки — мать и два ее сына.