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21:10 (мск), источник: РИА Новости

В Москве жителей дома эвакуировали из-за похожего снаряд предмета

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Жильцов 17-этажного дома эвакуировали на западе Москвы из-за подозрительного предмета, похожего на снаряд, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Источник: РИА Новости

«Проведена частичная эвакуация жителей трех этажей 17-этажного жилого дома № 10 на улице Щорса после сообщения в полицию о предмете, напоминающем снаряд», — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ЧП выясняются.

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