СМИ: в результате стрельбы в стамбульском ресторане пострадали люди

В результате нападения пострадал сотрудник университета, расположенного рядом с рестораном, а также владелец заведения. При этом отмечается, что университетский работник ранен серьезно.

Стрельба велась по автомобилю, который был припаркован рядом с рестораном и в котором находились двое пострадавших. Турецкие СМИ сообщают, что инцидент не является террористической атакой.