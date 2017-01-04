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21:06 (мск), источник: Газета.Ру

СМИ: в результате стрельбы в стамбульском ресторане пострадали люди

Рядом с одним из ресторанов стамбульского района Фатих произошла стрельба, есть пострадавшие. Об этом сообщает CNN Turk.

Источник: Reuters

В результате нападения пострадал сотрудник университета, расположенного рядом с рестораном, а также владелец заведения. При этом отмечается, что университетский работник ранен серьезно.

Стрельба велась по автомобилю, который был припаркован рядом с рестораном и в котором находились двое пострадавших. Турецкие СМИ сообщают, что инцидент не является террористической атакой.

Комментарии
1
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После серии терактов в Турции, на каждое подобное проявление (стрельба, массовые драки и т.д.) полиция, по идее, должна реагировать в первую очередь именно как на теракт.
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