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10:31 (мск), источник: ИА Татар-информ

Полицейские Казани раскрыли кражу золотых украшений

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). 2 января с заявлением о краже золотых украшений стоимостью 60 тысяч рублей в отдел полиции «Авиастроительный» обратилась 36-летняя женщина, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Казани.

Источник: ИА Татар-информ

Женщина рассказала, что из комода в ее квартире были украдены три золотых кольца и браслет. Сотрудники полиции установили, что кража произошла в период с 31 декабря по 2 января, пока женщины не было дома. Вместе с ней в квартире живут ее родственники, которые рассказали полицейским, что в праздничные дни никаких посторонних дома не было, а в гости приходил их знакомый.

22-летнего жителя Зеленодольского района РТ оперативники задержали у него дома. Свою вину он полностью признал и рассказал, что забрал только два кольца, а еще одно кольцо и браслет спрятал в квартире. Их потом нашли полицейские. Остальные украшения были изъяты из ломбарда и вместе с найденными в квартире приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», с зеленодольца взята подписка о невыезде.

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