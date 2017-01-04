Балтфлот направил в «Храброво» пять единиц техники для транспортировки Airbus

Колонна из четырёх тяжелых тягачей на базе автомобиля «Урал» с увеличенной базой колёс и повышенной грузоподъёмностью и одной бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ на гусеничном ходу направлена в аэропорт. Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе ЗВО по Балтфлоту, техника поможет убрать самолёт с ВПП.

За помощью к военным обратился врио губернатора региона Антон Алиханов после того, как эвакуация самолёта силами МЧС и аэропорта не увенчалась успехом. «Мы связалась с командующим. В течение получаса они должны предоставить ещё один тягач, уже на гусеничном ходу, который весит гораздо больше, чем самолёт. Я думаю, что в течение полутора часов предпримем новые попытки и с учётом новой техники вытащим его», — предположил врио губернатора. После эвакуации Airbus «Храброво» возобновит работу и будет всю ночь обслуживать рейсы.