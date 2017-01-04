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22:21 (мск), источник: Калининград.Ru

Балтфлот направил в «Храброво» пять единиц техники для транспортировки Airbus

Колонна из четырёх тяжёлых тягачей и бронированной ремонтно-эвакуационной машины поможет вытащить самолёт с ВПП.

Источник: Калининград.Ru

Колонна из четырёх тяжелых тягачей на базе автомобиля «Урал» с увеличенной базой колёс и повышенной грузоподъёмностью и одной бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ на гусеничном ходу направлена в аэропорт. Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе ЗВО по Балтфлоту, техника поможет убрать самолёт с ВПП.

За помощью к военным обратился врио губернатора региона Антон Алиханов после того, как эвакуация самолёта силами МЧС и аэропорта не увенчалась успехом. «Мы связалась с командующим. В течение получаса они должны предоставить ещё один тягач, уже на гусеничном ходу, который весит гораздо больше, чем самолёт. Я думаю, что в течение полутора часов предпримем новые попытки и с учётом новой техники вытащим его», — предположил врио губернатора. После эвакуации Airbus «Храброво» возобновит работу и будет всю ночь обслуживать рейсы.

Северо-Западное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» после ЧП в аэрогавани. В настоящее время допрашиваются пассажиры и экипаж самолёта, сотрудники наземных служб, специалисты в области безопасности полётов.

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