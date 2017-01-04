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22:03 (мск), источник: ТАСС

Аэропорт Калининграда может быть открыт до конца дня

Несколько рейсов авиакомпании из Санкт-Петербурга в Калининград и обратно перенесены на более позднее время.

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Аэропорт Храброво (Калининград) может быть открыт в 22:00 по московскому времени. Об этом ТАСС сообщил представитель авиакомпании «Россия» (осуществляет рейсы из Санкт-Петербурга в Храброво). Более того, несколько рейсов авиакомпании из Пулкова в Калининград и обратно перенесены на более позднее время.

«По данным, которыми располагает авиакомпания, аэропорт Калининграда закрыт до 22:00 мск, — сообщил он. — Рейсы FV 6323 и FV 6324, которые должны были выполняться ранним утром 4 января — отменены».

Пассажиры пересажены на более поздние рейсы. Первые рейсы в Калининград авиакомпанией «Россия» будут выполнены на воздушном судне большей вместимости — Airbus A-320. «Пассажиры обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании — им предоставляются напитки и горячее питание», — добавил представитель авиакомпании «Россия».

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Балтфлот поможет в эвакуации аварийного лайнера с ВПП Храброво

Военная техника уже прибыла в Храброва и приступила к работам по эвакуации самолета «Аэрофлота», выкатившегося на пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом ТАСС сообщили в дирекции аэропорта.

«Военная техника прибыла на место и приступила к работе. Аэропорт пока закрыт до 22:00 по местному времени (23:00 мск)», — сообщил представитель дирекции, добавив, что полеты смогут быть начаты после того как аварийный лайнер отбуксируют за пределы полосы.

Как сообщал ранее ТАСС, командование Балтийского флота подготовило для работы в Храброво пять единиц специальной инженерной техники в составе четырех тяжелых тягачей на базе автомобиля «Урал» с увеличенной колесной базой и повышенной грузоподъемностью, а также одной бронированной ремонтно-эвакуационной машины на гусеничном ходу.

Пока, по данным дирекции аэропорта, работы по эвакуации воздушного судна продолжаются. Согласно данным электронного табло аэропорта, к настоящему времени задержаны более 20 рейсов из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург. Запланированный на сегодня рейс в Калининград из Минска отменен. Время задержек составляет от 1 часа до 11 часов. Пассажиры задержанных рейсов обеспечены талонами на питание и напитками, часть размещена в гостиницах, сообщили в дирекции Храброво.

Как отметил врио губернатора области Антон Алиханов, полеты начнут выполняться как только будет освобождена ВПП и будут продолжаться до утра, чтобы 5 января калининградский аэропорт смог начать работать в нормальном графике. Ситуация находится под его личным контролем.

Самолет Аэробус А321 3 декабря выполнял рейс Москва — Калининград, на его борту находились 5 членов экипажа и 167 пассажиров. После посадки в Храброво в 23:55 мск лайнер выкатился на 5 метров за пределы взлетно-посадочной полосы, и у него подломилась передняя стойка шасси. Пассажиры были эвакуированы с помощью надувных трапов. Шестеро обратились за помощью в медицинский пункт аэропорта Храброво, однако о серьезных травмах, полученных пассажирами рейса сообщений, не поступало.

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