Сбитая 1 января на Северном ростовчанка находится в крайне тяжелом состоянии

Самое страшное, что есть жертвы — четыре человека погибли, 30 получили травмы. Сейчас многих тревожит состояние молодой мамы, которая с полуторагодовалым малышом в коляске оказалась сбитой в Северном микрорайоне донской столицы.

По роковой случайности, ДТП, в котором пострадал молодая мать и ее 1,5-годовалый ребёнок, произошло прямо напротив храма Казанской иконы Божьей матери. Причем в этот момент здесь только началась литургия.

«Вот эта женщина с ребенком, они шли в церковь, она прихожанка этого храма, она шла чтобы быть на службе и причистить ребенка, и случилась эта жуткая трагедия», — говорит руководитель информационного отдела ростовской-на-дону Епархии Даниил Азизов.

Первого января, превысив скорость, водитель не справился с управлением, врезался в опору светофора. После иномарку отбросило в сторону пешеходного перехода.

«Установлено, что в момент совершения ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения», — говорит старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды УГИБДД ГУМВД по Ростовской области Диана Азиева.

Предполагаемый виновник трагедии отделался легкими ушибами. В момент столкновения молодая девушка Мария успела оттолкнуть ребёнка и практически приняла весь удар на себя.

«Она поступила после ДТП в крайне тяжелом состоянии, с тяжелой травмой головы и тяжелым повреждением внутренних органов. Была оперирована, после операции состояние остается нестабильным. Расценивается как крайне тяжёлое», — говорит зав. отделом реанимации «БСМП» г. Ростова-на-Дону Михаил Каминский.

Это далеко не единственная авария на Дону с начала 2017 года. В ДТП уже погибли четыре человека, больше 30-ти получили травмы. Одна из главных причин столкновений — вождение в нетрезвом виде.

Третьего января в Западном микрорайоне Ростова молодой человек на иномарке врезался в столб. По словам очевидцев, водитель был сильно пьян. После столкновения он бросил автомобиль и сбежал с места аварии.

Нетрезвый водитель, утроивший ДТП рядом с храмом, сейчас находится под арестом, по факту нарушения правил дородного движения возбуждено уголовное дело. Родственники пострадавшей Марии надеются на чудо и просят за нее молиться.