Обрушение дома в Шахане: соседи видели кочегара сразу после ЧП

Житель обрушившегося дома в Шахане, отказавшийся назвать себя, заявил, что видел кочегара через несколько минут после ЧП. По его словам, мужчина быстро скрылся с места происшествия, ничего не ответив на вопрос: «что случилось?» С тех пор кочегара никто не видел, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

У многоэтажного дома, где живет истопник, постоянно дежурят полицейские. Супруга работника не открывает двери никому. Известно, что мужчина 1975 года рождения по имени Мейрамбек недавно приехал в Казахстан с женой и двумя маленькими дочками. Русским языком он практически не владеет. По словам соседей, кочегар работал у них всего пару дней. Вышел накануне Нового года, отдежурил сутки и, не получив смены, вынужден был остаться на работу 1 января.

По сегодняшним догадкам соседей, после того, как в нескольких районах Шахана в 20.15 вдруг отключили электричество, в АСО перестал работать циркуляционный насос, давление в котле резко упало и вода начала нагреваться. Был ли котел оснащен автоматической системой сброса избыточного давления, неизвестно. Имел ли котел сопроводительную техническую документацию выяснит следствие. Выброс в котле, имеющем форму цилиндра и расположенном вертикально, пошел вверх, разрушив перекрытия этажей над местом расположения котельной.

Передняя стена дома осталась неповрежденной. По большому счету, предъявить кочегару нечего, так как юридически мужчина никак не был оформлен на данную работу. Как и домком, принявший его. Никаких документов и договоров в Шахане не составляют, трудовых договоров не подписывают, налогов не отчисляют — трудится человек, и хорошо.