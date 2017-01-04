Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
10 обидных заблуждений о психологах
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают»
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
«Горячая десятка» событий 2016 года в сфере космонавтики2016 год в космической отрасли России запомнился рядом побед и чередой неудач.
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
В России запретят выписывать детей из квартир
Клуб НХЛ выставил российского вратаря Худобина на драфт отказов
Виктор Ан вошел в состав сборной России на чемпионат Европы
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
10 обидных заблуждений о психологах
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14События недели в фотографиях
9Стрельба в стамбульском клубе
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
22:42 (мск), источник: Tengrinews

Обрушение дома в Шахане: соседи видели кочегара сразу после ЧП

Известно, что мужчина 1975 года рождения по имени Мейрамбек недавно приехал в Казахстан с женой и двумя маленькими дочками.

Источник: Tengrinews

Житель обрушившегося дома в Шахане, отказавшийся назвать себя, заявил, что видел кочегара через несколько минут после ЧП. По его словам, мужчина быстро скрылся с места происшествия, ничего не ответив на вопрос: «что случилось?» С тех пор кочегара никто не видел, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

У многоэтажного дома, где живет истопник, постоянно дежурят полицейские. Супруга работника не открывает двери никому. Известно, что мужчина 1975 года рождения по имени Мейрамбек недавно приехал в Казахстан с женой и двумя маленькими дочками. Русским языком он практически не владеет. По словам соседей, кочегар работал у них всего пару дней. Вышел накануне Нового года, отдежурил сутки и, не получив смены, вынужден был остаться на работу 1 января.

По сегодняшним догадкам соседей, после того, как в нескольких районах Шахана в 20.15 вдруг отключили электричество, в АСО перестал работать циркуляционный насос, давление в котле резко упало и вода начала нагреваться. Был ли котел оснащен автоматической системой сброса избыточного давления, неизвестно. Имел ли котел сопроводительную техническую документацию выяснит следствие. Выброс в котле, имеющем форму цилиндра и расположенном вертикально, пошел вверх, разрушив перекрытия этажей над местом расположения котельной.

Передняя стена дома осталась неповрежденной. По большому счету, предъявить кочегару нечего, так как юридически мужчина никак не был оформлен на данную работу. Как и домком, принявший его. Никаких документов и договоров в Шахане не составляют, трудовых договоров не подписывают, налогов не отчисляют — трудится человек, и хорошо.

Читайте также
Трагедия с обрушением дома: Кочегар объявлен в розыск — аким Шахтинска

О формальной стороне «института домкомов» затрудняется говорить даже аким Шахтинска. Ясно одно — законная сторона вопроса об оформлении КСК и его работников сегодня слишком дорога для Шахана. Потому котельные АСО работают почти в каждом дворе, но не стоят ни на чьем балансе, следовательно, найти ответственное лицо сложно.

«Кочегар в розыск не объявлен, его ищут, чтобы опросить для выяснения обстоятельств дела, как свидетеля, — пояснил начальник ОВД Шахтинска Думан Рахимжанов, — Его пока не нашли. Супруга говорит — ушел на работу и все. Больше не видели».

Напомним, трагедия произошла в поселке Шахан близ Шахтинска вечером 1 января. В результате обрушения подъезда многоэтажного дома погибли 9 человек. Из-под завалов спасено пять человек, из них двое детей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Бездомному бросили монету стоимостью 12 тысяч долларов
Украина анонсировала новые ракетные стрельбы вблизи Крыма
Пенс назвал первое решение Трампа на посту президента США
Умер первый командир отряда пилотов космического корабля «Буран»
В Польше произошла серия атак на «кебаб-кафе»
Аэропорт в Калининграде будет закрыт до утра четверга
Боец Чеченов рассказал о состоянии Мирзаева
В результате стрельбы в стамбульском ресторане пострадали люди
Спорт
Газзаев: ЦСКА сделал хорошее приобретение в лице Гончаренко Валерий Газзаев поделился мнением о работе Леонида Слуцкого, а также заявил, что нынешний наставник красно-синих стал хорошим приобретением для клуба
Авто
Лучшее за 2016: какими могли быть «Жигули» 2 апреля 1966 года широкой публике впервые представили новый Fiat 124
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают» Звезда спин-оффа «Кухни» рассказала о съемках с Милошем Биковичем, пробах у Дэнни Бойла и наблюдении за горничными
Недвижимость
Как цвет влияет на атмосферу в доме
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Петербуржцам начали приходить двойные квитанции за ЖКУ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Творожная выпечка: 10 лучших рецептов Творожная выпечка — самая аппетитная и уютная. Must cook в морозные зимние дни.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь