Обрушение дома в Шахане: соседи видели кочегара сразу после ЧП
Известно, что мужчина 1975 года рождения по имени Мейрамбек недавно приехал в Казахстан с женой и двумя маленькими дочками.
Известно, что мужчина 1975 года рождения по имени Мейрамбек недавно приехал в Казахстан с женой и двумя маленькими дочками.
Житель обрушившегося дома в Шахане, отказавшийся назвать себя, заявил, что видел кочегара через несколько минут после ЧП. По его словам, мужчина быстро скрылся с места происшествия, ничего не ответив на вопрос: «что случилось?» С тех пор кочегара никто не видел, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
У многоэтажного дома, где живет истопник, постоянно дежурят полицейские. Супруга работника не открывает двери никому. Известно, что мужчина 1975 года рождения по имени Мейрамбек недавно приехал в Казахстан с женой и двумя маленькими дочками. Русским языком он практически не владеет. По словам соседей, кочегар работал у них всего пару дней. Вышел накануне Нового года, отдежурил сутки и, не получив смены, вынужден был остаться на работу 1 января.
По сегодняшним догадкам соседей, после того, как в нескольких районах Шахана в 20.15 вдруг отключили электричество, в АСО перестал работать циркуляционный насос, давление в котле резко упало и вода начала нагреваться. Был ли котел оснащен автоматической системой сброса избыточного давления, неизвестно. Имел ли котел сопроводительную техническую документацию выяснит следствие. Выброс в котле, имеющем форму цилиндра и расположенном вертикально, пошел вверх, разрушив перекрытия этажей над местом расположения котельной.
Передняя стена дома осталась неповрежденной. По большому счету, предъявить кочегару нечего, так как юридически мужчина никак не был оформлен на данную работу. Как и домком, принявший его. Никаких документов и договоров в Шахане не составляют, трудовых договоров не подписывают, налогов не отчисляют — трудится человек, и хорошо.
О формальной стороне «института домкомов» затрудняется говорить даже аким Шахтинска. Ясно одно — законная сторона вопроса об оформлении КСК и его работников сегодня слишком дорога для Шахана. Потому котельные АСО работают почти в каждом дворе, но не стоят ни на чьем балансе, следовательно, найти ответственное лицо сложно.
«Кочегар в розыск не объявлен, его ищут, чтобы опросить для выяснения обстоятельств дела, как свидетеля, — пояснил начальник ОВД Шахтинска Думан Рахимжанов, — Его пока не нашли. Супруга говорит — ушел на работу и все. Больше не видели».
Напомним, трагедия произошла в поселке Шахан близ Шахтинска вечером 1 января. В результате обрушения подъезда многоэтажного дома погибли 9 человек.