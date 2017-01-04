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22:39 (мск), источник: РИА Новости

Аэропорт в Калининграде будет закрыт до утра четверга

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 янв — РИА Новости. Аэропорт «Храброво» в Калининграде, где в ночь на среду Airbus A320 компании «Аэрофлот» выкатился за пределы ВПП, закрыт по крайней мере до утра четверга, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Наталья Грицун.

Источник: РИА Новости

В ночь на среду в калининградском аэропорту «Храброво» в 23.55 мск самолет «Аэрофлота» Airbus A-320 рейса Москва — Калининград выкатился при посадке на 5 метров за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 167 пассажиров и пятеро членов экипажа. Из-за происшествия у самолета подломилась передняя стойка шасси. Людей пришлось эвакуировать посредством надувных аварийных трапов.

Ранее пресс-секретарь Балтийского флота сообщал, что около 20.30 мск военные тягачи приступили к эвакуации поврежденного воздушного судна, из-за которого аэропорт до сих пор закрыт.

«Пока мы закрыты. Работы на взлетно-посадочной полосе будут продолжаться до утра. Вся информация появится не раньше 7 утра по местному времени», — сказала Грицун.

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