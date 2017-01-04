Аэропорт в Калининграде будет закрыт до утра четверга

В ночь на среду в калининградском аэропорту «Храброво» в 23.55 мск самолет «Аэрофлота» Airbus A-320 рейса Москва — Калининград выкатился при посадке на 5 метров за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 167 пассажиров и пятеро членов экипажа. Из-за происшествия у самолета подломилась передняя стойка шасси. Людей пришлось эвакуировать посредством надувных аварийных трапов.

Ранее пресс-секретарь Балтийского флота сообщал, что около 20.30 мск военные тягачи приступили к эвакуации поврежденного воздушного судна, из-за которого аэропорт до сих пор закрыт.