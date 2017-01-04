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22:35 (мск), источник: ТАСС

Дирекция аэропорта Храброво: работы по эвакуации самолета не удастся завершить в среду

Вероятнее всего полеты возобновятся уже утром 5 января, отметила представитель дирекции аэропорта Наталья Грицун.

Источник: РИА "Новости"

КАЛИНИНГРАД, 4 января. /Корр. ТАСС Александр Архипов/. Работы по эвакуации самолета выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта Храброво завершить не удастся. Об этом ТАСС сообщила представитель дирекции аэропорта Наталья Грицун.

«Работы по эвакуации воздушного судна продолжаются, объем большой и сегодня их завершить скорее всего не удастся», — сказала Грицун, добавив, что вероятнее всего полеты возобновятся уже утром 5 января. На месте, по ее словам, работает военная техника. Пассажиры задержанных рейсов обеспечены горячим питанием и напитками, часть отправлена в гостиницы. Пока аэропорт закрыт до 23:00 по местному времени.

Самолет А321 3 декабря выполнял рейс Москва — Калининград, на его борту находились 5 членов экипажа и 167 пассажиров. После посадки в Храброво в 23:55 мск лайнер выкатился на 5 метров за пределы взлетно-посадочной полосы, и у него подломилась передняя стойка шасси. Пассажиры были эвакуированы с помощью надувных трапов. Шестеро обратились за помощью в медицинский пункт аэропорта Храброво, однако о серьезных травмах, полученных пассажирами рейса, сообщений, не поступало.

По факту происшествия Северо-Западным следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Проверку по инциденту по поручению Северо-Западной транспортной прокуратуры проводит Калининградская транспортная прокуратура. Для расследования всех обстоятельств и причин происшествия сформирована комиссия из представителей Росавиации, «Аэрофлота» и аэропорта Храброво.

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