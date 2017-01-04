Дирекция аэропорта Храброво: работы по эвакуации самолета не удастся завершить в среду
Вероятнее всего полеты возобновятся уже утром 5 января, отметила представитель дирекции аэропорта Наталья Грицун.
Вероятнее всего полеты возобновятся уже утром 5 января, отметила представитель дирекции аэропорта Наталья Грицун.
КАЛИНИНГРАД, 4 января. /Корр. ТАСС Александр Архипов/. Работы по эвакуации самолета выкатившегося за пределы
«Работы по эвакуации воздушного судна продолжаются, объем большой и сегодня их завершить скорее всего не удастся», — сказала Грицун, добавив, что вероятнее всего полеты возобновятся уже утром 5 января. На месте, по ее словам, работает военная техника. Пассажиры задержанных рейсов обеспечены горячим питанием и напитками, часть отправлена в гостиницы. Пока аэропорт закрыт до 23:00 по местному времени.
Самолет А321 3 декабря выполнял рейс Москва — Калининград, на его борту находились 5 членов экипажа и 167 пассажиров. После посадки в Храброво в 23:55 мск лайнер выкатился на 5 метров за пределы
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