В Караганде кран-манипулятор стал причиной гибели человека
По факту ДТП проводится досудебное расследование.
По факту ДТП проводится досудебное расследование.
В Караганде
По информации
«32-летний водитель автомашины КАМАЗ, не справившись с рулевым управлением
По факту ДТП проводится досудебное расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека». Назначены соответствующие экспертизы.