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4 января, источник: Nur.kz

В Караганде кран-манипулятор стал причиной гибели человека

По факту ДТП проводится досудебное расследование.

В Караганде из-за крана-манипулятора КамАЗа произошло ДТП, в котором погиб человек, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

По информации пресс-службы ведомства, ЧП произошло 4 января, в Октябрьском районе Караганды.

«32-летний водитель автомашины КАМАЗ, не справившись с рулевым управлением крана-манипулятора, совершил столкновение с трубой. После этого труба обрушилась на кабину автомашины. В результате ДТП от полученных травм скончался на месте 46-летний пассажир», — рассказал руководитель пресс-службы ДВД области Бакытжан Кудияров.

По факту ДТП проводится досудебное расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека». Назначены соответствующие экспертизы.

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