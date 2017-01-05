Алиханов: Предыдущие собственники «Храброво» откладывали покупку спецтехники
Предыдущие собственники «Храброво» постоянно откладывали покупку спецтехники, которая должна применяться для ликвидации последствий ЧП на
Предыдущие собственники «Храброво» постоянно откладывали покупку спецтехники, которая должна применяться для ликвидации последствий ЧП на
— Постоянно откладывалась покупка этой техники предыдущими собственниками аэропорта. У достаточно большого количества аэропортов такой техники нет. Отдельно, может, прокомментирует гендиректор, — сообщил глава региона.
Врио губернатора отметил, что специалисты пробовали освободить самолёт из грунта без помощи бетонных плит. «Мы поняли, что мощностей хватит, чтобы вытащить и так. Поэтому сейчас уберут эти плиты и попробуем сделать это без них», — отметил Алиханов.
Ранее конструкции уложили под шасси воздушного судна, чтобы достать его из грязи.
Первый после перерыва рейс «Храброво» планировали принять в четверг, 5 января, в 5:05 утра. На месте происшествия работала спецтехника Балтфлота. Все иногородние пассажиры размещены в отелях, местные жители были отправлены по домам.