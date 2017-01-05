Алиханов: Предыдущие собственники «Храброво» откладывали покупку спецтехники

— Постоянно откладывалась покупка этой техники предыдущими собственниками аэропорта. У достаточно большого количества аэропортов такой техники нет. Отдельно, может, прокомментирует гендиректор, — сообщил глава региона.

Врио губернатора отметил, что специалисты пробовали освободить самолёт из грунта без помощи бетонных плит. «Мы поняли, что мощностей хватит, чтобы вытащить и так. Поэтому сейчас уберут эти плиты и попробуем сделать это без них», — отметил Алиханов.

Ранее конструкции уложили под шасси воздушного судна, чтобы достать его из грязи.

Первый после перерыва рейс «Храброво» планировали принять в четверг, 5 января, в 5:05 утра. На месте происшествия работала спецтехника Балтфлота. Все иногородние пассажиры размещены в отелях, местные жители были отправлены по домам.