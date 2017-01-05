В аэропорту в Калининграде убрали аварийный самолет с ВПП
С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 янв — РИА Новости. Airbus A-320 компании «Аэрофлот»,
С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 янв — РИА Новости. Airbus A-320 компании «Аэрофлот»,
В ночь на среду в калининградском аэропорту «Храброво» в 23.55 мск самолет «Аэрофлота» Airbus A-320 рейса Москва — Калининград выкатился при посадке на пять метров за пределы
«Благодаря спецтехнике, слаженной работе специалистов из МЧС и военных, несмотря на неблагоприятные погодные условия, самолёт начали отгонять с посадочной полосы. Сейчас с неё убираем оставшуюся спецтехнику. Полоса не пострадала, препятствий для возобновления авиасообщения нет», — передает
Как добавила Валерия Родина, глава региона Антон Алиханов весь день находился в аэропорту и следил за работой всех служб. Алиханов также добавил, что ситуация с самолётом оказалась для области неожиданной.
«С проблемой разберёмся. Техника для подобных чрезвычайных ситуаций, как гарантирует руководство аэропорта, будет поставлена в этом году. Постараемся пассажиров не подводить впредь», — передает
Ранее
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