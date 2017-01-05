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00:47 (мск), источник: РИА Новости

В аэропорту в Калининграде убрали аварийный самолет с ВПП

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 янв — РИА Новости. Airbus A-320 компании «Аэрофлот», из-за аварийной посадки которого в среду не работал аэропорт «Храброво» в Калининграде, удалось убрать со взлетно-посадочной полосы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы региона Валерия Родина.

Источник: РИА Новости

В ночь на среду в калининградском аэропорту «Храброво» в 23.55 мск самолет «Аэрофлота» Airbus A-320 рейса Москва — Калининград выкатился при посадке на пять метров за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились находились 167 пассажиров и пятеро членов экипажа. Из-за происшествия у самолета подломилась передняя стойка шасси. Людей пришлось эвакуировать с помощью надувных аварийных трапов.

Пресс-секретарь главы региона передает слова врио губернатора Антона Алиханова о том, что «самолёт удалось сдвинуть с мертвой точки!».

«Благодаря спецтехнике, слаженной работе специалистов из МЧС и военных, несмотря на неблагоприятные погодные условия, самолёт начали отгонять с посадочной полосы. Сейчас с неё убираем оставшуюся спецтехнику. Полоса не пострадала, препятствий для возобновления авиасообщения нет», — передает пресс-секретарь Родина слова врио губернатора Алиханова.

Как добавила Валерия Родина, глава региона Антон Алиханов весь день находился в аэропорту и следил за работой всех служб. Алиханов также добавил, что ситуация с самолётом оказалась для области неожиданной.

«С проблемой разберёмся. Техника для подобных чрезвычайных ситуаций, как гарантирует руководство аэропорта, будет поставлена в этом году. Постараемся пассажиров не подводить впредь», — передает пресс-служба слова врио губернатора.

Ранее пресс-служба аэропорта сообщала, что работу аэропорта планируется возобновить в штатном режиме с 6.30 по местному времени (7.30 мск).

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