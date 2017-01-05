12-летний мальчик без вести пропал в Иркутске

Сообщение о пропаже ребенка поступило в дежурную часть в Иркутске от местной жительницы накануне, 4 января, примерно в 23.00. Женщина сообщила, что ее 12-летний сын без предупреждения ушел из дома и до сих пор не вернулся. Первоначально мать пыталась найти ее самостоятельно, но, когда поиски не увенчались успехом, она обратилась за помощью в полицию. Около 01.00 ночи пеший патруль ППС обнаружил мальчика в 130-м квартале областного центра. Ребенок просто гулял по ночному Иркутску. Сотрудники органов внутренних дел передали его родителям живым и здоровым. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

«На розыск несовершеннолетнего были незамедлительно ориентированы наружные наряды полиции. Инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции и оперативники уголовного розыска сразу же после полученного сообщения стали обследовать улицы города, опрашивать соседей и возможных очевидцев», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, сотрудники полиции разыскали в Иркутске без вести пропавших школьниц, которые в канун Нового года ушли из дома в поселке Танхой. Выяснилось, что несовершеннолетние приехали в столицу Приангарья автостопом для того, чтобы пообщаться с друзьями.