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07:32 (мск), источник: Nur.kz

В Карагандинской области охотники сломали архару ноги ради селфи

В Карагандинской области задержали охотников, у которых обнаружили краснокнижного архара с перебитыми ногами.

Источник: Nur.kz

Также правоохранители изъяли у браконьеров сотовый телефон, на который те делали селфи с покалеченным животным, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

Незаконной охотой занимались два жителя поселка Карагайлы. Их задержали 3 января у загона для скота во время рейда.

«У мужчин полицейские изъяли четырех охотничьих собак и раненого архара. Чтобы животное не сбежало, ему сломали ноги. Помимо собак и архара у мужчин изъяли и сотовый телефон, на который незадачливые охотники сохранили ряд селфи с архаром», — сообщили в полиции.

Отмечается, что на данный момент в отношении задержанных мужчин проводится досудебное расследование по статье 337 части 4 пункту 2 УК РК (незаконная охота), проводятся следственные мероприятия, назначен ряд экспертиз.

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