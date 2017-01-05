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07:28 (мск), источник: Newtimes.kz

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Алматинской области

Сейсмологи зафиксировали землетрясение, эпицентр которого расположен на территории Раимбекского района Алматинской области, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу комитета по ЧС.

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 5 января в 07 час 32 мин 03 сек зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 266 км на восток от Алматы в горной местности в Раимбекском районе.

«Энергетический класс землетрясения составил 9.9. Магнитуда ― MPV 4.3. Глубина подземных толчков составила 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», ― говорится в сообщении.

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