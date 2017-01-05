Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Алматинской области
Сейсмологи зафиксировали землетрясение, эпицентр которого расположен на территории Раимбекского района Алматинской области, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Сейсмологи зафиксировали землетрясение, эпицентр которого расположен на территории Раимбекского района Алматинской области, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 5 января в 07 час 32 мин 03 сек зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 266 км на восток от Алматы в горной местности в Раимбекском районе.
«Энергетический класс землетрясения составил 9.9. Магнитуда ― MPV 4.3. Глубина подземных толчков составила 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», ― говорится в сообщении.