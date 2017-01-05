Аэропорт в Калининграде возобновляет работу после инцидента с самолетом

В ночь на среду в калининградском аэропорту «Храброво» в 23.55 мск самолет «Аэрофлота» Airbus A-320 рейса Москва — Калининград выкатился при посадке на пять метров за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 167 пассажиров и пятеро членов экипажа. Из-за происшествия у самолета подломилась передняя стойка шасси. Людей пришлось эвакуировать с помощью надувных аварийных трапов.

«Все нормально, аэропорт открываем с 06.00 (7.00 мск), три рейса “Аэрофлота” готовятся к взлёту в “Шереметьево”, сломанный борт на стоянке, полоса в норме, первый самолет “Аэрофлота” только что вылетел, прибытие 07.30», — сказал Алиханов.