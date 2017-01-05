Аэропорт в Калининграде возобновляет работу после инцидента с самолетом
КАЛИНИНГРАД, 5 янв — РИА Новости. Калининградский аэропорт «Храброво» открывается в четверг после суток простоя
КАЛИНИНГРАД, 5 янв — РИА Новости. Калининградский аэропорт «Храброво» открывается в четверг после суток простоя
В ночь на среду в калининградском аэропорту «Храброво» в 23.55 мск самолет «Аэрофлота» Airbus A-320 рейса Москва — Калининград выкатился при посадке на пять метров за пределы
«Все нормально, аэропорт открываем с 06.00 (7.00 мск), три рейса “Аэрофлота” готовятся к взлёту в “Шереметьево”, сломанный борт на стоянке, полоса в норме, первый самолет “Аэрофлота” только что вылетел, прибытие 07.30», — сказал Алиханов.
Airbus A-320 компании «Аэрофлот»,