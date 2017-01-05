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07:33 (мск), источник: РИА Новости

Аэропорт в Калининграде возобновляет работу после инцидента с самолетом

КАЛИНИНГРАД, 5 янв — РИА Новости. Калининградский аэропорт «Храброво» открывается в четверг после суток простоя из-за инцидента с аварийной посадкой самолета, сообщил журналистам врио губернатора области Антон Алиханов.

Источник: РИА Новости

В ночь на среду в калининградском аэропорту «Храброво» в 23.55 мск самолет «Аэрофлота» Airbus A-320 рейса Москва — Калининград выкатился при посадке на пять метров за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 167 пассажиров и пятеро членов экипажа. Из-за происшествия у самолета подломилась передняя стойка шасси. Людей пришлось эвакуировать с помощью надувных аварийных трапов.

«Все нормально, аэропорт открываем с 06.00 (7.00 мск), три рейса “Аэрофлота” готовятся к взлёту в “Шереметьево”, сломанный борт на стоянке, полоса в норме, первый самолет “Аэрофлота” только что вылетел, прибытие 07.30», — сказал Алиханов.

Airbus A-320 компании «Аэрофлот», из-за аварийной посадки которого в среду не работал аэропорт «Храброво» в Калининграде, удалось убрать со взлетно-посадочной полосы только этой ночью. Около 20.30 мск в среду военные тягачи начали эвакуацию поврежденного воздушного судна, из-за которого аэропорт был закрыт.

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