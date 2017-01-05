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07:52 (мск), источник: Tengrinews

Задержан бухгалтер посольства РК в Беларуси

Национальным бюро по противодействию коррупции задержан старший бухгалтер посольства Казахстана в Республике Беларусь, сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: Tengrinews

По данным Нацбюро, бухгалтер Сейдуалиев с 2012 по 2015 годы похитил бюджетные деньги в сумме 207 000 долларов. Он составлял фиктивные расходные кассовых ордеров о якобы произведенной оплаты генеральному подрядчику строительства здания посольства ООО «Активбизнесплюс».

«Кроме того, за указанный период Сейдуалиев похитил денежные средства в сумме 474 883 долларов, поступившие в адрес посольства в качестве возврата НДС от налоговых органов Республики Беларусь. Общая сумма похищенных денежных средств составляет 681 883 долларов», — отметили в пресс-службе.

В настоящее время в соответствии со статьей 128 Уголовно-процессуального Кодекса РК, Сейдуалиев водворен в изолятор временного содержания ДВД Астаны. Досудебное расследование продолжается.

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