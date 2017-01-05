Задержан бухгалтер посольства РК в Беларуси

По данным Нацбюро, бухгалтер Сейдуалиев с 2012 по 2015 годы похитил бюджетные деньги в сумме 207 000 долларов. Он составлял фиктивные расходные кассовых ордеров о якобы произведенной оплаты генеральному подрядчику строительства здания посольства ООО «Активбизнесплюс».

«Кроме того, за указанный период Сейдуалиев похитил денежные средства в сумме 474 883 долларов, поступившие в адрес посольства в качестве возврата НДС от налоговых органов Республики Беларусь. Общая сумма похищенных денежных средств составляет 681 883 долларов», — отметили в пресс-службе.