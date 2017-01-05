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08:08 (мск), источник: Lenta.Ru

В ДТП с участием двух автобусов на Алтае пострадали 29 человек

Три человека погибли, еще 29 пострадали в результате ДТП с участием двух автобусов, «Газели» и Audi Q7 на федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт» в районе поселка Украинский Косихинского района Алтайского края. На месте происшествия работали 87 спасателей и 26 единиц техники. Движение было перекрыто на пять часов.

Источник: МЧС РФ

Авария произошла вечером 4 января на 234-м километре трассы Р-256 «Чуйский тракт» в районе поселка Украинский Косихинского района. Столкнулись автобусы ЛАЗ и Higer, а также грузовая «Газель» и внедорожник Audi Q7.

«По предварительным данным в дорожно-транспортном происшествии три человека погибли, 29 получили телесные повреждения различной степени тяжести, из них двое несовершеннолетние. Все пострадавшие доставлены в центральные районные больницы Косихинского района, села Налобиха, города Новоалтайска, города Барнаула», — сообщили в ведомстве.

На месте происшествия, по данным регионального управления МЧС, работали 87 спасателей и 26 единиц техники. Движение по трассе было приостановлено на пять часов, передает РИА Новости.

По факту ДТП проводится доследственная проверка. РЕН ТВ сообщает со ссылкой на полицию, что виновником аварии мог стать водитель автобуса Higer. Во время обгона он не справился с управлением и столкнулся с ехавшей по встречной полосе «Газелью».

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