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09:36 (мск), источник: Губерния онлайн

Эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен в Хабаровском крае

Заболеваемость связана с негриппозными вирусами и вирусом гонконгского гриппа.

Источник: РИА "Новости"

По состоянию на 1 января 2017 года в Хабаровском крае на 30% превышен эпидемический порог по ОРВИ и гриппу, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Как сообщает ведомство, эпидемический порог заболеваемости превышен во всех возрастных группах населения, за исключением детей школьного возраста.

Превышение эпидемического порога по заболеваемости ОРВИ отмечается в Хабаровске на 50% и на 29% в Хабаровском районе.

Ранее портал «Губерния» сообщал, что по данным городского управления здравоохранения, вспышка гриппа в Хабаровске ожидается почти на месяц раньше обычного.

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