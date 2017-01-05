Посетителей ТРЦ «Планета» эвакуировали из-за угрозы возгорания

Посетители кинотеатра «Киномакс» рассказали, что им не удалось досмотреть до конца фильм — их эвакуировали, пояснив, что это необходимо «по техническим причинам». Точную причину происходящего на месте посетителям не сообщили.

В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что по их данным, пожара в «Планете» не было и тревога была ложной. В администрации кинотеатра заявили, что поступил сигнал о ложной тревоге — один из посетителей нажал на кнопку пожарной сигнализации.