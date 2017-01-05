Посетителей ТРЦ «Планета» эвакуировали из-за угрозы возгорания
В Красноярске эвакуировали посетителей ТРЦ «Планета», сообщили очевидцы случившегося. Инцидент произошел среду, 4 января, около 22:30.
В Красноярске эвакуировали посетителей ТРЦ «Планета», сообщили очевидцы случившегося. Инцидент произошел среду, 4 января, около 22:30.
Посетители кинотеатра «Киномакс» рассказали, что им не удалось досмотреть до конца фильм — их эвакуировали, пояснив, что это необходимо «по техническим причинам». Точную причину происходящего на месте посетителям не сообщили.
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