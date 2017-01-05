Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
10 обидных заблуждений о психологах
«Обама поставил Трампа на место»: реакция СМИ на новые санкции
Как отмечали Новый год в СССР
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Как отмечали Новый год в СССР
Как отмечали Новый год на Руси
В теракте в Стамбуле погибли известный миллиардер и его друг
Мужчина убил на Новый год экс-супругу и ее гостей
Инфарктная серия буллитов. Как Россия проиграла полуфинал США
Футболист «Манчестер Сити» дисквалифицирован на четыре матча
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
10 обидных заблуждений о психологах
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
13События недели в фотографиях
9Стрельба в стамбульском клубе
14События недели в фотографиях
10«Мин нет»
09:22 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Посетителей ТРЦ «Планета» эвакуировали из-за угрозы возгорания

В Красноярске эвакуировали посетителей ТРЦ «Планета», сообщили очевидцы случившегося. Инцидент произошел среду, 4 января, около 22:30.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Посетители кинотеатра «Киномакс» рассказали, что им не удалось досмотреть до конца фильм — их эвакуировали, пояснив, что это необходимо «по техническим причинам». Точную причину происходящего на месте посетителям не сообщили.

В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что по их данным, пожара в «Планете» не было и тревога была ложной. В администрации кинотеатра заявили, что поступил сигнал о ложной тревоге — один из посетителей нажал на кнопку пожарной сигнализации.

-->

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Красноярская компания проиграла в суде справочнику 2ГИС
СМИ сообщили о подготовке сенаторами США новых санкций против РФ
Пенс назвал первое решение Трампа на посту президента США
«Нафтогаз» привлечет к управлению ГТС Украины европейцев
Украина анонсировала новые ракетные стрельбы вблизи Крыма
Молодежная сборная России не смогла выйти в финал ЧМ по хоккею
Филиппины подтвердили возможность совместных учений с Россией
Турецкие военные сообщили о ликвидации 38 боевиков ИГ в Сирии
Спорт
Инфарктная серия буллитов. Как Россия проиграла полуфинал США Рассказываем о полуфинале молодежного чемпионата мира между сборными США и России
Авто
Лучшее за 2016: какими могли быть «Жигули» 2 апреля 1966 года широкой публике впервые представили новый Fiat 124
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают» Звезда спин-оффа «Кухни» рассказала о съемках с Милошем Биковичем, пробах у Дэнни Бойла и наблюдении за горничными
Недвижимость
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Леди
Творожная выпечка: 10 лучших рецептов Творожная выпечка — самая аппетитная и уютная. Must cook в морозные зимние дни.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь