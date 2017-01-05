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09:07 (мск), источник: Sputnik.by

Бухгалтер посольства Казахстана в Минске задержан за хищение $680 тыс

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Старший бухгалтер посольства Казахстана в Беларуси задержан по подозрению в хищении более 680 тысяч долларов, сообщила в четверг пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции.

Источник: AP 2016

«Установлено, что Сейдуалиев А. в период с 2012 по 2015 годы путем составления фиктивных расходных кассовых ордеров о якобы произведенной оплаты генеральному подрядчику строительства здания Посольства ООО “Активбизнесплюс” похитил бюджетные денежные средства в сумме 207 000 долларов США», — говорится в сообщении ведомства.

Там же отмечается, что за эти три года работы сотрудник дипмиссии похитил еще 474 883 долларов, которые поступили в адрес посольства в качестве возврата НДС от налоговых органов Беларуси.

«Общая сумма похищенных денежных средств составляет 681 883 долларов», — проинформировали в ведомстве.

В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания департамента внутренних дел Астаны. Досудебное расследование продолжается.

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