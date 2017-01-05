Смертельное ДТП расследуют в Приморье
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Кавалеровский» поступило сообщение о ДТП со смертельным исходом.
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Кавалеровский» поступило сообщение о ДТП со смертельным исходом.
На место происшествия прибыли инспекторы
Установлено, что 54-летний житель Дальнегорска — водитель грузовика Ниссан Дизель, двигаясь в районе 296 км автодороги
В результате автоаварии женщина скончалась от полученных травм на месте происшествия. Прибывшие медики диагностировали смерть потерпевшей.
Установлено, что в момент ДТП водитель автомашины Ниссан Дизель был трезв. По факту ДТП со смертельным исходом полиция проводит проверку. Назначены необходимые экспертизы. Устанавливаются обстоятельства происшествия.