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09:23 (мск), источник: ДЕЙТА

Смертельное ДТП расследуют в Приморье

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Кавалеровский» поступило сообщение о ДТП со смертельным исходом.

На место происшествия прибыли инспекторы дорожно-патрульной службы и бригада медиков. Об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на МО МВД «Кавалеровский».

Установлено, что 54-летний житель Дальнегорска — водитель грузовика Ниссан Дизель, двигаясь в районе 296 км автодороги Осиновка-Рудная Пристань, совершил наезд на 37-летнюю жительницу поселка Кавалерово, переходившую проезжую часть в зоне действия пешеходного перехода. Среди причин возникновения аварийной ситуации сотрудники полиции назвали отсутствие уличного освещения на участке автодороги.

В результате автоаварии женщина скончалась от полученных травм на месте происшествия. Прибывшие медики диагностировали смерть потерпевшей.

Установлено, что в момент ДТП водитель автомашины Ниссан Дизель был трезв. По факту ДТП со смертельным исходом полиция проводит проверку. Назначены необходимые экспертизы. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

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