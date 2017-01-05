Смертельное ДТП расследуют в Приморье

На место происшествия прибыли инспекторы дорожно-патрульной службы и бригада медиков. Об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на МО МВД «Кавалеровский».

Установлено, что 54-летний житель Дальнегорска — водитель грузовика Ниссан Дизель, двигаясь в районе 296 км автодороги Осиновка-Рудная Пристань, совершил наезд на 37-летнюю жительницу поселка Кавалерово, переходившую проезжую часть в зоне действия пешеходного перехода. Среди причин возникновения аварийной ситуации сотрудники полиции назвали отсутствие уличного освещения на участке автодороги.

В результате автоаварии женщина скончалась от полученных травм на месте происшествия. Прибывшие медики диагностировали смерть потерпевшей.

Установлено, что в момент ДТП водитель автомашины Ниссан Дизель был трезв. По факту ДТП со смертельным исходом полиция проводит проверку. Назначены необходимые экспертизы. Устанавливаются обстоятельства происшествия.